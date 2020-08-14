В Киеве растет заболеваемость коронавирусом: какие запреты будут действовать с 17 августа

По состоянию на утро, 14 августа, в Киеве еще 158 человек заболели коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Текущая ситуация в столице

На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

72 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

2 девочки – 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки 1 человек умер от коронавируса, в целом он унес жизни 150 жителей столицы. Выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 37. В Оболонском и Соломенском – по 23. В Днепровском районе – 22 случая.

Киев попал в “желтую” зону

Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в “желтой” зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – масок;

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Ранее “источник” сообщал, что за минувшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировали 1732 новых случая коронавируса.