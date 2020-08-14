Виктор Павлик показал щемящие сердце кадры с младшим сыном – с первых лет и до последних дней жизни Павла

Неделю назад поклонников творчества Виктора Павлика всколыхнула печальная новость – его 21-летнего сына Павла забрала онкология. Певец тяжело переживает утрату: сильно плачет и пересматривает семейный альбом.

Несколькими кадрами из личного архива артист решил поделиться и в Instagram. Певец опубликовал видео, состоящее из фотографий, которые напоминают ему о счастливых моментах из прошлого. На снимках можно увидеть, как Паша рос и как выглядел в последние месяцы перед смертью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik) 13 Авг 2020 в 11:19 PDT

Ролик сопровождается песней Yesterday в исполнении Виктора Павлика. “Кажется, что вчера…”, – подписал видео артист.

Видео до слез тронуло поклонников певца, они продолжают выражать свои соболезнования в виде грустных смайлов и слов поддержки.

Павел – младший сын Виктора Павлика, которого ему родила третья жена Лариса Созаева. Пара прожила вместе 18 лет. У музыканта также есть 34-летний сын Александр от первого брака и 31-летняя дочь Кристина от второго. Сейчас артист женат в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, младшей него на 29 лет.