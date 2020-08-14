Виктор Павлик показал щемящие сердце кадры с младшим сыном – с первых лет и до последних дней жизни Павла

Неделю назад поклонников творчества Виктора Павлика всколыхнула печальная новость – его 21-летнего сына Павла забрала онкология. Певец тяжело переживает утрату: сильно плачет и пересматривает семейный альбом.
Несколькими кадрами из личного архива артист решил поделиться и в Instagram. Певец опубликовал видео, состоящее из фотографий, которые напоминают ему о счастливых моментах из прошлого. На снимках можно увидеть, как Паша рос и как выглядел в последние месяцы перед смертью.
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Ролик сопровождается песней Yesterday в исполнении Виктора Павлика. “Кажется, что вчера…”, – подписал видео артист.
Видео до слез тронуло поклонников певца, они продолжают выражать свои соболезнования в виде грустных смайлов и слов поддержки.
Павел – младший сын Виктора Павлика, которого ему родила третья жена Лариса Созаева. Пара прожила вместе 18 лет. У музыканта также есть 34-летний сын Александр от первого брака и 31-летняя дочь Кристина от второго. Сейчас артист женат в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, младшей него на 29 лет.
- Впервые о болезни сына Виктора Павлика стало известно в октябре 2018 года. Тогда музыкант сообщил в соцсетях, что у его мальчика диагностировали саркому – рак позвонков. По словам артиста, болезнь появилась неожиданно и стала для них настоящим шоком.
- С мая 2020 года состояние Павла Павлика стало ухудшаться. За весь период юноша прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. А 7 августа мама парня сообщила, что его сына не стало.