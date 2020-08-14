СМИ рассказали о самых известных недостроях на Донбассе

В Славянске шестой год строят жилье для переселенцев, а в Бахмуте три года строят помещения ЦПАУ.

Суспільне подготовило подборку недостроев, которые местные власти обещали завершить, но так и не завершила.

Жилье для переселенцев в Славянске



В 2020 году в Славянске под жилье для переселенцев начали реконструировать уже третье общежитие. На двух предыдущих – строительство остановили. Жилье для переселенцев должны были создать в домах на улицах Вокзальная 8 и Светлодарская 28а

На реконструкцию двух общежитий для внутренне перемещенных лиц Европейский союз предоставил Славянску 800000 евро еще в 2015-м. Тогда началась работа офиса проекта: утвердили проект реконструкции, сделали проектно-сметную документацию. Городской совет, выступавшей заказчиком работ, должен был провести тендер, но подрядчика не нашли даже с пятой попытки.

“Проведено 5 тендеров. Участников по процедурам заявлено не было. Вернее, того количества, которое требуется, чтобы тендер состоялся, – заявил тогда мэр Славянска Вадим Лях. По его словам, подрядчиков никак не могли найти, потому что реальные цены строительства не отвечали тендерной документации: “Работы начались в 2014-м, 2015-м. За это время произошло удорожание материалов и участники тендера, которые заявлялись ранее, уже не проявляли интереса в проведении этих ремонтных работ “.

Проект по реконструкции продлили на 8 месяцев и изменили его руководителей.

Весной 2016 начался ремонт, но строительство до конца не довели. Выяснилось, что документация, представленная на участие в тендере содержит ошибки. Тендер должны были провести заново. В сентябре 2017 года на ProZorro были отклонены предложения всех строительных организаций, которые подавали заявки на проведение реконструкции.

Общежития остались недостроенными, а неосвоенные деньги вернули Европейскому союзу.

Очередную попытку построить жилье для переселенцев в Славянске начали весной 2020 года. На этот раз реконструируют пятиэтажку на улице Кольцевой 2-а Славянска. Деньги на это дал Европейский инвестиционный банк – 72 миллиона гривен. В доме должны сделать 97 одно-, двух-, и 3-х комнатных квартир. Строительство должны завершить весной 2021 года. После жилье будет распределять специальная комиссия.

По состоянию на сейчас Славянске зарегистрированы более 41 000 переселенцев.

Долгострой Краматорска на Архипа Куинджи



Седьмой год снимают жилье жители двухэтажки Краматорска, которая в 2014 году попала под минометный обстрел. Тогда снаряд пробил крышу дома. От дождей за полтора года начали рушиться перекрытия и фундамент. Деньги на ремонт, 2 миллиона гривен, выделил городской совет в 2015 году. Подрядчиков было три, но дело так и не довели до конца. В 2019 году из городского бюджета на ремонт выделили еще более 5 000 000 гривен. За восстановление здания взялась уже четвертая подрядная организация. Подрядчики из Славянска ООО “Виокс” восстанавливают дом полгода. Здесь отремонтируют 8 квартир.

“16 июня 2014 в наш дом, непосредственно в нашу квартиру, на втором этаже, попало несколько снарядов. В результате чего наша семья поняла, что такое остаться без жилья. Все эти годы жители дома снимают жилье. У нас есть соседи , которые пять мест проживания изменили за это время, а есть соседи, которые не дождались, трое пенсионеров, которые не увидели ремонтных работ “, – рассказала журналистам жительница дома Надежда Жигайло.

Ремонтируют этот дом с октября 2019 года. К холодам выполняли демонтажные работы. В марте начали работы по усилению стен и фундамента. Только на подвал ушло около 20 кубов бетона, хотя по проекту планировали втрое меньше.

В результате попадания снарядов, дом не только претерпел разрушения крыши, сместилась конструкция дома, рассказывает представитель подрядной организации.

Сергей Савченко рассказывает: “В некоторых местах выпадали фрагменты фундамента. Поэтому нам пришлось делать стяжку вместо 5-6 сантиметров в некоторых неровностях до 20 сантиметров”.

Ежедневно дом ремонтируют до 15 человек. Здесь почти завершили бетонные работы, пока делают утепление, затем должны работать над отоплением, электроэнергией, водоснабжением. Сумма на восстановление дома составляет 5 200 000 гривен, говорит Савченко: “В нее входит восстановление цоколя, фундамента, перекрытия между первым и вторым этажом, перекрытия между подвалом и первым этажом, также демонтаж и монтаж всех перегородок”.

Деньги на восстановление этого дома городская власть выделяет уже второй раз. В 2015 году на ремонт ушло еще 2 миллиона. Тогда подрядчиком было публичное акционерное общество “ВЕСТАСТРОЙ”, которое завершило ремонт частично. Документацию направили в правоохранительные органы и открыли уголовное производство.

В 2016 году тендер на составление новой проектно-сметной документации для последующего ремонта дома выиграла Харьковская фирма “ИК-Проект”. В 2017 году – корректировку документов продолжила краматорская “Анфалов”. После на ремонт дома денег в местном бюджете не нашли.

Лишь в 2019 году провели новый тендер. Представитель уже четвертой подрядной организации, который восстанавливает дом, должны завершить осенью 2020 года, уверяет подрядчик.

Всего на ремонт двухэтажки было потрачено более 7 млн ​​гривен.

Помещение ЦПАУ в Бахмуте



Трехэтажное здание ЦПАУ на улице Привокзальной в Бахмуте должны были построить в августе 2018 года. И на сегодня здесь возвели только каркас здания. Стоимость работ по проекту составила 32 миллионов гривен. Заказчиком работ был Департамент капитального строительства Донецкой ОГА. Строила ЦПАУ компания “Спецтехресурс”, которая выполнила 30% работ на сумму почти 15 млн гривен. Из-за несоответствия в проектах и ​​недостатках в строительстве договор с подрядчиком расторгнут

В 2019 году Департамент капитального строительства Донецкой ОГА вдруг объявляет тендер на строительство ЦПАУ. Разработан новый проект, стоимость которого уже составляет 68 000 000 гривен. Победителем торгов становится ООО “ИНТЕХ-СТРОЙ СОЮЗ”. Сейчас работы на строительстве возобновили частично – несколько рабочих проводят внутренние работы.

Финансирование строительства осуществляется в соотношении: 10% – средства местного бюджета, 90% – областного. Начальница отдела предоставления админуслуг Бахмутской горсовета Наталья Чистякова говорит, что город уже профинансировал свою часть проекта. По финансированию работ заказчиком и сроков завершения строительства, в Департаменте капитального строительства Донецкой ОГА ответили на информационный запрос Суспільного, что работы по проекту предусмотрено завершить в 2021 году. Срок может быть определен после начала финансирования в следующем бюджетном году. По состоянию на 05.08.2020 финансирование по проекту стало 12 014,78 тыс. грн.

Парк Гурова в Мариуполе



Реконструкцию лугопарка им. Гурова в Кальмиусском районе начали в июне 2018 года. Завершить планировали в сентябре 2019. Общая стоимость работ по реконструкции составила 96 млн гривен (40 млн грн бюджетных средств области и 56 млн грн из местного бюджета). Уже потратили 40 млн гривен (19 млн из областного бюджета Экологического фонда и 21 млн – из городского бюджета).

В конце 2019 крупномасштабные работы остановили. Проект решили усовершенствовать согласно концепции BigCityLab города. Исправленный проект прошел экспертизу и находится на согласовании в области.

Через пол года (примерно в мае этого года) работы возобновили. В 2020 заканчивали работы по установке беседок и мебели, в них выполняли прокладку электропитания, установку розеток и светильников. Сейчас ведутся работы по установке оборудования в беседки. Возобновить работы по реконструкции парка глобально планируется в октябре 2020.

От начального проекта выполнено 39%, от скорректированного проекта около 15%. Сейчас работает около 10 человек. Первый этап реконструкции парка 13,4 га из 45.5 га (фонтаны, бульвар, зону барбекю, детские площадки, территорию от бульвара до ул. Металлургов) планируется завершить в сентябре 2021 года. Планируется сделать зону барбекю, зона для событий, Тихий парк, зоны развлечений, спорта и игры.

“Этот парк отражает новую философию. Здесь будут учтены интересы жителей разного возраста и представлены различные формы активностей. Парк имени Гурова станет« магнитом »притяжения жителей по всему Мариуполю. Такие места, где бы хотели проводить свое время наши горожане, будут созданы в каждом районе города », – отметил мэр Вадим Бойченко.« Нам важно создать современный, европейский парк. Мы взяли за образец парк ВДНХ в Киеве. Он в последнее время достиг значительного роста посещаемости “, – рассказал заместитель городского головы Сергей Захаров. В общем сколько будет проектов пока неизвестно.

Бассейн-долгострой в Сватово

Девять лет в Сватово на квартале Независимости в помещении бывшей котельной строят загородное заведение с плавательным бассейном. Это сооружение-долгострой с 2011 года находится на балансе отдела образования Сватовской РГА.

Проектом предполагается, что у бассейна будет 3 дорожки по 25 метров и тренажерный зал. По словам методиста коммунального учреждения «Сватовский районный методический кабинет» Эдуарда Пархоменко, заниматься плаванием в нем сможет 240 детей в составе 16 учебно-тренировочных групп.

К 2013 году на строительство бассейна освоено более 1 млн. 400 тыс. грн. бюджетных и спонсорских средств. Здесь положили крышу, провели отопление, вставили окна и двери, отремонтировали административный корпус с техническим комнатами, помещениями для тренеров и душевыми. Залили бетоном чашу бассейна.

С 2012 года районный отдел образования, как отметил Эдуард Пархоменко, ежегодно подавал проект строительства бассейна на конкурс проектов государственного фонда регионального развития для получения бюджетных средств для его завершения и каждый раз получал отказ.

В ходе предвыборной кампании 2015 нынешний мэр Сватово Евгений Рыбалко называл бассейн одним из «подарков предшественников» и дал обещание его достроить. В частности, в одном из агитматериалов было отмечено: “… 7-летнее строительство бассейна” заморожено “- будем достраивать …”

Но с 2013 года строительство бассейна полностью приостановлено. Сейчас районный отдел образования проводит корректировки проекта и, по словам начальницы отдела образования Сватовского РГА Елены Юхновец, ориентировочная сумма, необходимая для завершения решения проблемы сватовского долгостроя составляет 19 млн. 25 тыс. гривен

17 июля 2020 во время визита в Сватово председатель ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в следующем году на Луганщине за средства государственного бюджета построят два новых бассейна: в Сватово и Попасной. В частности, он отметил: “Я беру все данные, передаю в Министерство образования, молодежи и спорта и мы ставим уже галочку, что он будет в следующем году сто процентов. Это я вам гарантирую”.

Жилье для переселенцев в Рубежном



В 2017 году Луганская облгосадминистрация во главе с Юрием Гарбузом заказала реконструкцию двух домов, находящихся в аварийном состоянии. По окончании строительства, более 250 семей переселенцев должны были получить квартиры. На реконструкцию домов из бюджета Луганской облгосадминистрации выделили более 180 000 000 гривен. Дома должны были сдать в эксплуатацию в конце ноября 2017, но их в эксплуатацию так и не сдали.

Позже, подрядная организация, которая занималась строительством, нарушила условия договора и просто покинула строительную площадку. Облгосадминистрация на строительную компанию подала в суд и выиграла дело в 2020 году, отсудив в строительной компании компенсацию в размере 15 000 000 гривен. К этому времени строительные работы временно остановлены, а в администрации говорят, что ищут подрядную организацию, которая закончит строительство домов для переселенцев.

В прямом эфире программы “Отчеты вживую” от 26.12.2019 года Сергей Гадай прокомментировал ситуацию со строительством: “Скорее всего, это строительство ждет уголовного производства, которые будут касаться хищения денег при строительстве. Во-вторых с самого начала кто-то очень хотел поставить себе галочку , что-то построит, но никого не интересовал конечный результат. Дело в том, что это не строительство с нуля. Это достройка имеющихся там недостроенных домов. На которые есть люди, которые претендуют и юридически они действительно реально претендуют на будущие квартиры. “