В Украину возвращается жара: синоптик назвала “переломную” дату

На выходных 15-16 августа в Украину вернется жаркая погода, поскольку территория страны будет находиться под влиянием антициклона Emil. Дождей не предвидится.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, в субботу, 15 августа, в Прикарпатье есть вероятность дождя и грозы.

А в воскресенье на северо-востоке – в Сумской, Харьковской, Черниговской областях – увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди.

Температура воздуха + 24 + 28 градусов.

“На севере и востоке в субботу будет свежо, + 19 + 24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до + 23 + 27 градусов. Учтите, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях + 9 + 13 градусов – это уже надо доставать не просто пледы, а одеяла”, – написала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит солнечную погоду. Свежее будет в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до + 25 + 27 градусов.

“На следующей неделе в Украину снова вернутся +30 градусов и даже выше. Лето продолжается”, – прогнозирует Диденко.

Как сообщал “источник”, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, осень 2020 года может быть прохладной. Сентябрь еще порадует теплом, а вот в октябре уже возможны заморозки.