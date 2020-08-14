Живой и не за границей: Лукашенко сделал громкое заявление после слухов об инсульте

В четверг, 13 августа, появились слухи, что президент Беларуси Александр Лукашенко, якобы перенес инсульт и находится на лечении в Китае. Он лично опроверг эту информацию.

О том, что Лукашенко перенес инсульт, написал в Facebook российский историк Валерий Соловей.

“У Лукашенко инсульт. Сейчас им занимаются китайские медики“, — написал он 13 августа.

Кроме того, журналист Иван Яковина отмечал, что все сюжеты с участием Александра Лукашенко, демонстрируемые по ТВ, являются заготовками, записанными заранее.

Однако как пишет TUT.BY, Лукашенко заверяет, что он находится в Беларуси и “пока живой”.

“Для начала — я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли“, – сказал он на совещании по работе стройотрасли.

Как сообщал “источник”, в Беларуси уже шестые сутки не стихают протесты из-за победы на президентских выборах Александра Лукашенко, которую люди считают фальсификацией. В сети появилось множество фотожаб и карикатур на не желающего отдавать власть диктатора.