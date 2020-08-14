Под Харьковом гулянье на свадьбе обернулось массовым заражением коронавирусом

В Харьковской области десять человек заразились коронавирусом на свадьбе, двое из них находятся в больнице.

Об этом сообщает “Суспільне”.

11 августа, в Нововодолажском районе были подтверждены 9 случаев инфицирования COVID-19.

Информацию о вспышке коронавируса в райцентре подтвердила эпидемиолог лабцентру Анна Сухорукова.

По ее словам, два человека обратились в больницу, а после исследования контактов коронавирус обнаружили еще у восьми человек.

“Первые больные обратились за медпомощью, у них была диагностирована коронавирусная инфекция. При эпидрасследовании было установлено, что возможным источником стала свадьба. Контакты обследованы, и, к сожалению, обнаружены другие больные”, – сказала она.

Ранее “источник” сообщал, что за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса.