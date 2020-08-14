В “Ощадбанке” создали электронную очередь для ВПЛ

Срок действия карточек внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который заканчивается в марте-августе 2020 года, продлен до 1 сентября.

Об этом сообщили в гуманитарной миссии “Пролиска” со ссылкой на Ощадбанк.

Для качественного обслуживания, а также чтобы не было очередей и скопления людей в отделениях и возле них, для клиентов — внутренне перемещенных лиц — «Ощадбанк» создал сервис регистрации в электронной очереди для получения карточек в удобное время. Банк разработал несколько путей записи:

• через официальный сайт «Ощадбанка» https://appointment.oschadbank.ua/VPO;

• в чат-боте приложений Telegram или Messenger после регистрации карты в них;

• через Контакт-центр по бесплатному номеру 0 800 210 800.

Запись в электронной очереди проводится согласно графику работы отделений и из расчета 15 минут на каждого клиента. Записываться нужно заранее.

Также в «Ощадбанке» напомнили, что необходимость прохождения физической идентификации временно приостановлена в соответствии с требованиями п. 3 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», который вступил в силу 17 марта 2020 г.