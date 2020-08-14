Снова свободна: Майли Сайрус рассталась с бойфрендом, не провстречавшись с ним и года

Американская певица Майли Сайрус и музыкант из Австралии Коди Симпсон расстались. Пара была вместе меньше года. Что стало причиной их разрыва, неизвестно.

Как сообщают инсайдеры E! News, Майли и Коди прекратили отношения еще несколько недель назад, но эту новость они скрывают от публики. Пока не ясно, почему некогда неразлучная пара решила разойтись, ведь в окружении все очень верили в этот союз.

Майли Сайрус и Коди Симпсон Фото: instagram.com/codysimpson

Напомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с 23-летний певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Пара баловала фанов совместными снимками в Instagram, которые моментально собирали более 200 тысяч лайков.

“Майли чувствует себя в безопасности с Коди и действительно доверяет ему. Он хорошо к ней относится и заставляет ее чувствовать себя на миллион долларов”, говорили раньше источники, приближенные к паре.