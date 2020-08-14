Женщины показали фантастические фото в 70 лет – в их возраст никто не поверит

Четверо женщин, которым за 70, показали свои фото и опровергли расхожее мнение, что в пожилом возрасте невозможно сохранить женскую привлекательность.

Об этом рассказывает MailOnline.

Кейт Харрисон, 71 год, работает лектором и скульптором на пенсии. Кейт замужем за 75-летним Майклом, преподавателем и художником на пенсии. У нее две дочери от предыдущего брака. Она живет в Южном Лондоне.

“Окружив себя студентами и молодыми людьми большую часть своей жизни, я считаю, что один из секретов молодости раскрыть свой разум и не попасть в ловушку старости. Конечно, бывают дни, когда я тоже чувствую себя плохо. Но внутри мне около 40, и всегда приятно, когда кто-то делает мне комплимент, говоря, насколько я моложава“, – говорит она.

Кейт рассказала, что увлажняет кожу с 12 лет, но только с помощью недорогих кремов. Выходя на солнце, пользуется солнцезащитными кремами. Ест много фруктов и овощей, принимает поливитамины, масло печени трески и масло примулы вечерней. Занимается йогой и специальной гимнастикой для пожилых женщин.

“Наслаждаться жизнью и жить полной жизнью – это моя мантра: это лучший совет против старения“, – добавила она.

71-летняя Келли Энн Пейдж проработала в СМИ всю свою жизнь. У нее есть дочь и внук, она живет в Лондоне и Испании.

“У меня, наверное, хорошие гены в плане внешнего вида, потому что мне никогда не приходилось беспокоиться о своем весе. Я из тех женщин, которым нравится жизнь. Я никогда не испытывала горечи, ревности или зависти“, – рассказала она.

По словам Келли, она пользуется современными средствами для ухода за кожей, особо не выбирая их, “используя то, что есть под рукой”. Она никогда не употребляет алкоголь, но выкуривает около семи сигарет в день.

“Я пробовала ботокс, но мне он не нравится, потому что после него мой вид ухудшается. Я немного занимаюсь йогой и пилатесом … Я отказываюсь чувствовать себя невидимой, в любом возрасте“, – добавила женщина.

Дайан Ди Анджелис Мини, 71 год, бывший руководитель отдела продаж. Она живет в Южном Лондоне с 67-летним мужем Дэвидом, у нее три дочери и один внук.

“Недавно я столкнулась с одним из друзей моей дочери, которого не видела с тех пор, как он учился в школе. Он не мог поверить, когда моя дочь сказала ему, сколько мне лет, и сказал: “Вау, ты не выглядишь старше, чем когда я впервые тебя узнал! Всегда приятно слышать такие комплименты“, – говорит она.

Дайан считает, что основные секреты ее молодости – то, что она избегает пребывания на солнце и никогда не курила. Также она очень редко употребляет алкоголь. Кроме того, она изменила свое питание, употребляет только экологически чистые продукты и прилагает массу усилий, чтобы контролировать свой вес. Также женщина принимает витамины C и D.

“Я мало занимаюсь спортом. Я выгуливаю нашу собаку и использую велотренажер, но я из тех людей, которые всегда в движении. Но выглядеть молодо – это часто вопрос отношения. Мне очень повезло в жизни, но нужно много работать, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо“, – добавила она.

71-летняя Кэролайн Мартин – бухгалтер на пенсии. Она вдова, живет в Бедфордшире, имеет троих детей и четырех внуков.

“Я всегда получала комплименты за мою внешность, и я твердо уверена, что нужно максимально использовать то, что у тебя есть. Я всегда старалась следовать моде … У всех нас бывают плохие дни, когда мы выпадаем из диеты, но фокус в том, чтобы не допустить, чтобы это превратилось в двух- или трехнедельный сценарий“, – считает она.

Женщина рассказывает, что всегда жестко следила за своим весом и считает это основным залогом привлекательности. Также важна, по ее словам, красивая улыбка.

“Секс по-прежнему важен для меня, но сегодня речь идет не столько о действиях, сколько о чувстве желанности“, – делится Кэролайн.

Ранее “источник” рассказывал, что 7 августа София Ротару отпраздновала день рождения – знаменитой украинской певице исполнилось 73 года. Она показала фото с праздника на которых выглядит гораздо моложе своих лет.