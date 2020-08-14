Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 177. Зарегистрировано 875 подозрительных случаев заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: