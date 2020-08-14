Пять новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 177. Зарегистрировано 875 подозрительных случаев заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 4 (3 человека, которые находились в контакте с ранее заболевшими, 1 человек проходил тестирование с профилактической целью)
- Новоайдарский район – 1 (больной пневмонией);
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. В общем выздоровели 121 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 55 активных больных, из них 25 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждений области, остальные 30 лечатся амбулаторно.