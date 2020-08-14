Ремонт трассы Станица Луганская – Северодонецк: на готовых участках наносят горизонтальную разметку. ВИДЕО

Близится к завершению строительство новой дороги Станица Луганская – Северодонецк. Работы велись в рамках проекта “Большая стройка”.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

На готовых участках дороги уже начато нанесение горизонтальной дорожной разметки. Скоро такие работы будут проведены по всей протяженности дороги. Дорожники ООО «Автомагистраль-Юг» проводили работы на дороге Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960. Как известно, именно в месте проведения работ на дороге Т-13-06, случился крупный пожар.

Такие форс-мажорные обстоятельства несколько повлияли на проведение работ, ведь во время ликвидации пожара дорога была перекрыта (исключая спецтранспорт) и дорожные работы были приостановлены. Уже построенная на тот момент хорошая дорога способствовала тому, что спасатели быстро добрались до места чрезвычайной ситуации. На видео можно увидеть выгоревший лес.

Дорога Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, на участке км 7 400 – км 44 + 960 проходит через населенные пункты – Новоайдар, Айдар-Николаевка, Новоахтырка, Смоляниново, Северодонецк.