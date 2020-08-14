Коронавирус убил близкого соратника Мадуро

В Венесуэле от коронавируса умер близкий соратник президента Николаса Мадуро – губернатор столичного округа Каракас 70-летний Дарио Вивас.

Об этом сообщает Reuters.

Положительный тест на коронавирус Вивас получил 19 июля, после этого он сообщил, что собирается на самоизоляцию.

“Он умер в бою… Заботился о своем здоровье и о всех нас в этом нелегком сражении против пандемии Covid-19”, – написал вице-президент Делси Родригес.

Дарио Вивас также был членом Национального учредительного собрания и вице-президентом Социалистической партии по мобилизации.

Это первый высокопоставленный правительственный чиновник Венесуэлы, умерший от коронавируса, хотя у нескольких других также была обнаружена эта болезнь.

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 25 июля, после заболевания коронавирусом скончался врач сборной Украины и футбольного клуба “Металлист-1925” Антон Худаев.