На Луганщине спасатели вытащили корову, застрявшую в речном иле

Вчера, 13 августа в 23:01 на пункт связи службы спасения “101” поступило сообщение о том, что вблизи села Новороссошь Новопсковского района Луганской области корова попала в реку Каменка. Животное пыталось выбраться самостоятельно из ловушки, но по итогу только больше застряло в иле.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Поэтому местные жители обратились за помощью к спасателям.



По вызову на место происшествия прибыли бойцы 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, которые в течение часа вытаскивали рогатую «путешественницу» из водяной ловушки. И наконец, целую и неповрежденную кормилицу передали хозяйке.