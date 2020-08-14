Задержанных в Беларуси украинцев выпустили из СИЗО

Украинских граждан Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксану Алешину освободили из СИЗО в Беларуси. Реуцкий и Васильев уже находятся на территории посольства Украины.

Как пишет hromadske, освобождение Реуцкого и Васильева подтвердили белорусские правозащитники, а об Алешиной сообщили в консульстве Украины в Минске.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Реуцкий и Васильев уже под защитой украинских дипломатов в посольстве Украины в Беларуси.

Освобожденные украинцы должны вернуться домой 14 августа.

Константин Реуцкий также появился на видео издания Tut.by, где он комментирует свое задержание. Тогда он рассказал, что ночью его заставили подписать протокол, написанный правоохранителями.

“Никому не дали протоколы прочитать, подписать заставляли. Тех, кто не хотел подписывать, били“, – сказал украинец.

На вопрос, запомнил он прокуроров и судей, ответил, что нет.

Как сообщал “источник”, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных в Беларуси украинцев, сложно получить возможность для их посещения. Вместе с тем он заверил, что “всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь”.