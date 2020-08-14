Принц Гарри и Меган Маркл купили свой новый дом у российского олигарха-махинатора

Роскошный особняк принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито (Санта-Барбара) раньше принадлежал российскому миллиардеру Сергею Гришину. За него олигарх, переехавший в США в 2018 году, получил от королевской пары $14 млн, пишет издание The Sun.

Новый дом Гарри и МеганФото: Google Earth

Пара приобрела дом у компании с ограниченной ответственностью, частично принадлежащей российскому магнату Сергею Гришину. Гришин не впервые проворачивает в Монтесито крупную сделку с недвижимостью: ранее он выкупил и перепродал огромный “особняк Тони Монтаны”, ставший известным благодаря фильму “Лицо со шрамом” (1983). Культовый дом, в котором раньше жили Уинстон Черчилль и Альберт Эйнштейн, он продал за $12 млн в 2015 году.

“Дом Тони Монтаны” – еще один особняк в Монтесито, принадлежавший ГришинуФото: thesun.co.uk

Семейное гнездо Гарри и Меган Гришин приобрел в 2009 году за $24,8 млн, но с тех пор так и не смог найти состоятельных покупателей, способных заплатить запрашиваемую цену. В январе 2020 года олигарх выставил дом на торги по цене около $16,9 млн и в конце-концов продал королевской чете за $14,5 млн. Чтобы купить жилье, им пришлось взять ипотеку на $9,5 млн при ежемесячной выплате в $40 тыс.

В 2018 году Гришин признался СМИ и властям США в том, что украл миллионы из банков Эстонии и России.

“Я украл очень много в Эстонии и России. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках, – рассказывал он в видеообращении, записанном борту его личного бизнес-джета. – Мы приходим в банк и просим: “Выпишите, пожалуйста, нам чек на $2 млн. Только воспользуйтесь, пожалуйста, моей ручкой. Я ее очень люблю”. Клерки отвечали любезностью, и так злоумышленники получали документ, в котором можно было стереть чернила, заменить $2 млн. на $250 млн. и обналичить астрономическую сумму. Приходите в любой другой банк с этим чеком ЦБ, предъявляете его и получаете деньги, которые вам раньше никогда не принадлежали”.