На Луганщине недалеко от границы выявили насаждения конопли площадью 1,2 га

На днях в ходе проведения комплекса оперативно-проверочных мероприятий, оперативными сотрудниками Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса было обнаружено место возможного выращивания конопли местными жителями н.п. Полтавское (Троицкий район).

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

С целью проверки полученной информации был выслан совместный пограничный наряд из числа военнослужащих отдела «Троицкое» и оперативных сотрудников Луганского отряда.

По результатам проверки на расстоянии 1500 м от государственной границы Украины обнаружены насаждения конопли. По данному факту проинформированы представителей Троицкого ОП ГУНП в Луганской области, в результате чего представителями Нацполиции начаты следственные действия.

В дальнейшем, в ходе осмотра места происшествия оперативными сотрудниками Луганского отряда совместно с представителями национальной полиции выявлено 1,2 га (примерный подсчет составляет – 34 826 кустов (2871 кг) насаждений конопли), взято 100 кустов насаждений для проведения экспертизы по определение содержания наркотического вещества. После чего насаждения были уничтожены путем сожжения.

По данному факту в Национальную полиции направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Сведения внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 310 УК Украины.

Продолжаются дальнейшие оперативно-следственные действия.