Украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных в Беларуси, отпустили

Освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси. Их сегодня отпустили.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.

“Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси”, – заявил он.

Отметим, Реуцкий и Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино. Как известно, в Беларуси задержали четырех украинцев, одна из них – Оксана Алешина.