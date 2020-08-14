Врач из Беларуси заявил о “десятках погибших” на митингах, но его быстро уличили во лжи

В сети появилось видео на котором мужчина представился белорусским медиком и уверяет о десятках погибших в результате протестов.

Об этом сообщает телеканал “Дождь”.

Он заявляет что в дни после выборов президента Беларуси, после 9 августа, к медикам поступало много людей из них десятки погибших. По его словам, якобы в первый день – 6 человек погибли, во второй – 7, а в третий – 21. Эта игформация, по его словам проверенная и официальная, мотивирует такие цифры тем, что многие умирают от травм в больнице.

Но позже появилось опровержение от телеканала на котором появился комментарий учредителя УОЗ “Центр экстренной помощи катастроф и ДТП Боровлянский” Сергея Караваева.

“У нас в эфире сегодня был человек, который назвал себя Сергеем Караваем, завотделением скорой медпомощи и экстренной помощи катастроф и ДТП. Он заявил о 20 погибших за последние дни в Беларуси. Однако, судя по всему, этот человек не тот, за кого себя выдаёт”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, 13 августа врач из Жодино (Беларусь) сообщил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.