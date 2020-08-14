В Меловом продолжается ремонт поликлиники и хирургического отделения больницы. ФОТО

С начала весны и до настоящего времени продолжаются восстановительные работы по объектам здравоохранения – поликлиника КНП «Меловская центральная районная больница» и хирургическое отделения КНП «Меловская центральная районная больница».

Об этом сообщает пресс-служба Меловской РГА.



Напоминаем, что ремонтные работы выполняются за счет субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.



Так, в здании хирургического отделения выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, активно продолжаются внутренние отделочные работы, утепление стен и ремонт пола. Начат очередной этап – замена кровли. Проведен демонтаж старого покрытия и укреплены опоры крыши для дальнейшего закрепления металлочерепицы.



В помещении здания поликлиники КНП «Меловская центральная районная больница» выполнены работы по замене системы отопления и электропроводки. Проведено выравнивание стен и положен кафель. Демонтирован старый пол. Заменены дверные блоки.



Снаружи продолжаются работы по термомодернизации здания. Завершены работы по утеплению и замене старой кровли.

Сейчас работы продолжаются.