“Машину разорвало на куски”: стало известно о состоянии подорвавшегося на Донбассе бойца ВСУ

Автомобиль с военнослужащими подорвался на противотанковой мине вчера, 13 августа, в Донецкой области. В результате чего один боец погиб, еще один получил ранения.

«Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ», – сообщил главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передают “ФАКТЫ”

Раненому 37 лет, он родом из Николаева. Его состояние крайне тяжелое.

«Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки», — рассказывает Сергей Рыжинко и добавляет: «Прямо из реанимационного зала отправили в операционную. Стабилизирован. Офтальмологам удалось спасти правый глаз. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет».

13 августа на Донбассе погиб старший сержант Сергей Похович с позывным Седой. Он был призван в армию в конце ноября 2018 года, служил в 57-й бригаде в районе Водяного Ясиноватского района Донецкой области.