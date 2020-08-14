Женщина получила водительские права и была потрясена – такого фото она точно не ожидала

В США женщина решила обменять свои старые водительские права на новые онлайн, однако получив удостоверение, документ ее шокировал. А все потому, что вместо своего фото Джейд Додд увидела весьма странную фотографию.

Об этом случае рассказывает Autoevolution.

Когда госпожа Додд из штата Теннесси получила по почте свое новое удостоверение, ее имя, дата рождения, пол, рост и даже цвет глаз были указаны верно. Но на месте, где обычно размещается фото самого водителя, было изображение синего стула.

Она обратилась в департамент транспортных средств, который выдал этот документ. Бракованные права немедленно заменили на новые, с фотографией Додд, как и полагается, но фото прав со стулом уже успело разлететься по соцсетям.

Журналистам местного телеканала в департаменте объяснили, каким образом на документе оказался снимок стула. Дело в том, что несколько лет назад сотрудник Центра обслуживания водителей, физического учреждения, в которое Додд пришла фотографироваться, сделал две ошибки: сначала он случайно снял пустой стул, а потом сохранил это фото в профиле американки.

“Когда клиентка поменяла просроченные права, она получила снимок стула, поскольку это была последняя фотография, сохраненная в ее профиле”, – пояснили в департаменте.

Как сообщал “источник”, 17 июля в Украине вступили в силу новые правила получения водительского удостоверения.