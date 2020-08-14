Идеолог “ДНР” Манекин заявил о “больших переменах” на Донбассе осенью 2020 года

Так называемый идеолог “ДНР” Роман Манекин заявил, что бывший помощник Путина Сурков не думал о том, что будет с “ДНР” и “ЛНР” в будущем. Донбасс для Суркова стал рычагом, при помощи которого планировался “взлом политической действительности в Украине”, сообщает Диалог.UA.

Такое мнение сепаратист высказал в своем телеграмм-канале.

“Что будет дальше с Донбассом, с Украиной и даже с исполнителями сурковских “предначертаний”, авантюрист Сурков даже не задумывался! Ему просто было все равно! Нам, разумеется, жизненно необходима масштабная идея, новая идея”, – написал Манекин, добавивший, что осенью 2020 года Донбасс ждут “большие перемены”.

По словам Манекина, отступать дальше некуда.

“Потому что нам опять отступать некуда. Только в этот раз у нас за спиною не родные рыжие терриконы, а рыжая никчемная пустота. Донбасс обезлюдеет, причем в самые короткие сроки, если чудовищно нелепая конструкция, склепанная Сурковым, не развалится в самое короткое время”, – отметил Манекин.