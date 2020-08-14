“Хватит избивать наших мужчин”: в Минске начинается новая волна протестов

В Минске протестующие вновь выходят на улицы, они призывают остановить насилие в Беларуси.

Об этом сообщает tut.by.

Напротив универмага “Беларусь” стоят врачи. Они держат в руках плакаты “Хватит избивать наших мужчин”, “Медики против насилия”.

Также сейчас медики больницы собирают подписи под своим открытым заявлением, в котором осуждают применение силы и неоправданную жестокость силовиков.

“Мы видим, что происходит с людьми, нам не нужно читать интернет, различные порталы, телеграм-каналы, мы сами видим, что вытворяют с людьми, с молодыми, ни в чем не повинными, мирными людьми, и мы не можем с этим мириться. Мы видим, что происходит с нашими коллегами, и это ни в коем случае не политическая акция, это акция поддержки и солидарности с коллегами и всеми гражданами Беларуси, которые на данный момент незаконно удерживаются, над которыми издеваются, которых унижают и причем все эти действия противозаконно”, – говорит врач-радиолог 10-й больницы Георгий Топузидис.

В цепь солидарности и против насилия выстроились музыканты, врачи, работники заводов и другие.

Как сообщал “источник”, 13 августа врач из Жодино (Беларусь) сообщил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.