Под здание ЛОВГА протестующие принесли гроб. ВИДЕО

Под зданием Луганской облгосадминистрации в Северодонецке состоялся митинг против отмены ЦИК местных выборов в 8 громадах Луганщины. Также параллельно в Лисичанске местные жители провели автопробег наоборот в поддержку в поддержку военно-гражданских администраций.

Об этом сообщает Суспільне

Участники мероприятия в Северодонецке пытались из автобуса достать символ акции гроб с крестом, но донести до облгосадминистрации так и не смогли, потому что мешала полиция.

Как рассказал соорганизатор мероприятия Дмитрий Конев, гроб, это символ демократии, которую пытался похоронить глава области, потому что оставил жителей 8 громад права голоса.

По словам соорганизатора мероприятия Дмитрия Конева, на акцию протеста вышли около сотни человек.

Как рассказал журналистам организатор автопробега Ельшан Абасов, автопробег провели в поддержку ВГА и против проведения местных выборов на Луганщине.

“Наши интересы никто не учитывает, простых людей. Нам такие выборы не нужны. Здесь сахар, и ОПЗЖ, над нами издеваются 30 лет”, – говорит он.

По словам организатора, участие в автопробеге приняли около 30 автомобилистов.