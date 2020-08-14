Археологи обнаружили останки мужчины, сожженного 9 тыс. лет назад, и были потрясены

Ученые из Национального центра научных исследований Франции обнаружили останки мужчины, сожженного 9 тыс. лет назад, и его тайна поразила всех – оказалось, что это первая кремация Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследователей, останки, обнаруженные в современном Израиле, ознаменовали культурный сдвиг в похоронной практике.

Раскопки велись на неолитическом месте Бейсамун в Северном Израиле – именно там нашли древнюю яму для кремации, которая датируется 7 013 г. до н.э. и 6 700 г. до н.э.

Останки трупа, по-видимому, были намеренно сожжены в рамках погребальной практики и являются старейшим известным примером кремации в регионе. Они представляют собой части скелета молодого человека, который был нагрет до температуры более 932 градуса по Фаренгейту вскоре после смерти.

От костей молодого человека остались ступни, ребра, плечо и часть левой руки – остальные сгорели до неузнаваемости.

По словам ведущего исследователя Фанни Боккантен, останки находились внутри ямы, которая, похоже, была построена с открытым верхом и прочными изоляционными стенами. Внутри ямы для костра остались остатки микроскопических растений, которые использовались как топливо для огня.

Как сообщал “источник”, под Мариуполем археологи обнаружили курган, которому 5 тысяч лет. Во время раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.