В Китае коронавирус обнаружили в популярной еде

В городе Сиань, провинция Шэньси, Китай, на упаковках замороженных креветок, импортируемых из Эквадора на местный оптовый рынок, обнаружили вирус COVID-19.

Как пишет в Twitter People’s Daily, Chinа, об этом сообщили местные власти.

Вместе с тем, в материковом Китае выявлено 30 новых случаев активной формы COVID-19. Также в стране зафиксировали еще 28 пациентов с бессимптомным течением заболевания.

Среди “активных” пациентов 22 заразились за рубежом. Остальные восемь были инфицированы в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи, где недавно зафиксировали вспышку COVID-19.

Как сообщал “источник”, недавно Китай сообщил о новой вспышке коронавирусной инфекции – COVID-19 заболел 61 человек, при чем 41 из них – в автономном районе Синьцзян.

Кроме того власти КНР сообщают о вспышке новой разновидности вируса под названием Dabie bandavirus (или SFTS Virus). Этот штамм был впервые выявлен в 2009 году, он вероятнее всего передается через укусы клещей, и уже унес жизни как минимум семи человек.