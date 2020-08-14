Археологи обнаружили скелет человека бронзового века – его тайна поразила многих

В Гнездове под Смоленском (Россия) археологи раскопали скелет человека, жившего в эпоху бронзового века. Рядом были обнаружены маленькие рвы, связанные с загадочными ритуальными объектами.

Как пишет readovka67, об этом рассказал исследователь Василий Новиков.

Археологи пока не определились к какой культуре относится погребение. Инвентаря в нем не было, кроме необожженного глиняного шарика. Находку они отнесли к V — I веку до нашей эры.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить маленьких рвов разной глубины и размеров. По мнению археолога Василия Новикова, некоторые связаны с курганным могильником, а некоторые — с непонятными погребально-ритуальными объектами.

“Этот могильник существовал очень долго: ранняя его часть скорее всего относится ко 2-й половине IX века (погребение с воткнутым мечом), а поздняя, судя по всему, доживала до середины X века, когда курганные насыпи были уничтожены — на них “наползло” постепенно разраставшееся поселение. От этого более позднего поселения остались участки не потревоженного культурного слоя и ямы от построек, которые дали впечатляющую коллекцию находок“, – сказал исследователь.

Большинство ям содержат монеты, которые дают возможность утверждать, что поселение существовало здесь в середине — второй половине Х века.

Из интересных находок исследователь отметил грубую шпору из ямы второй половины X века, а также элемент колчана, кресало, петлю от котелка, браслет, многочисленные развалы сосудов и серии бус.

Как сообщал “источник”, под Мариуполем археологи обнаружили курган, которому 5 тысяч лет. Во время раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.