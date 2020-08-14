Медузы снова атаковали Кирилловку, отдыхающие обескуражены – в воду не зайти

В популярном украинском курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на побережье Азовского моря, снова нашествие медуз.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале “ПАПА LIFE”.

Как видно на кадрах, снятых на центральном пляже Кирилловки, мертвыми медузами усеян весь берег пляжа, море выносит все новых и новых. Кроме того, их вылавливают из воды люди. Они складывают их на берегу и закапывают в песок.

Многие опасаются заходить в воду из-за множества этих морских обитателей. Вместе с тем, обилие медуз не мешает большинству купальщиков, в море достаточно много людей.

Как сообщал “источник”, медузы не единственный минус Кирилловки – недавно в сети появилось видео длинной очереди к банкомату. Несколько десятков людей стоят в ней, чтобы снять деньги.

Но людям все это не мешает проводить отпуск, мягко говоря, весело – ночью трое мужчин в Кирилловке устроили танцы на крыше автомобиля.