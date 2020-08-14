Девочка пришла к стоматологу за “красивой улыбкой” и умерла – причина ужаснула всех

15-летняя Денис Александра Стефаноайя из Уотфорда пришла к стоматологу за “красивой улыбкой” – ей нужно было провести операцию по удалению четырех зубов, но все закончилось трагично.

Об этом сообщает Mirror.

Девочка умерла в больнице Грейт-Ормонд-Стрит (GOSH) в Лондоне после обычной стоматологической операции.

Изначально ей сказали, что операция продлится не более часа, и сделали общий наркоз, но дальше что-то пошло не так. Внезапно Денис перестала дышать, ее доставили в реанимацию. Медики боролись за жизнь ребенка пять дней, но безрезультатно – девочка умерла.

По предварительным данным, причиной смерти стала реакция на наркоз – Денис была тучной, страдала от астмы и апноэ (остановки дыхательных движений) во сне. Риск смерти при наркозе составляет менее одного из 100 000, поэтому его и не учли накануне операции.

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