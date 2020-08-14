Поздравления с Медовым Спасом 2020 в стихах, прозе и лучшие картинки

В пятницу, 14 августа верующие празднуют первый Спас, который называют Медовым или Маковеем.

“источник”, собрал поздравления с Медовым Спасом в стихах, прозе и лучшие картинки к празднику.

В праздничный день Медового Спаса вся семья собирается за богатым столом — ведь после окончания этого праздника начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.

Поздравления опубликовали ресурсы pozdravok, smehopozitiv и amazingukraine.pro.

Поздравления с Медовым Спасом в стихах

Медовое утро и спас наступает,

Маком и мёдом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас мёдиком сладким.

Поздравляю со Спасом Медовым,

Быть желаю веселым, здоровым.

Пусть медок помогает от хвори,

Ну, а Спас охраняет от боли.

Искупайтесь в колодце священном,

Пока Спас не случился Моченый.

Пусть прощаются ваши проступки.

Поднимай же, за Спас, меда кубки.

На дворе Медовый Спас,

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

Сладкий день, веселый день,

Собирать медок не лень,

Пчелка озорно жужжит,

Веселиться всем велит.

Праздник нынче на дворе,

Вот уж радость детворе.

Лето, солнце и жара,

Первый спас, кричи «Ура»!

С медовым спасом поздравляю,

Сладких дней тебе желаю.

Поздравления с Медовым Спасом в прозе

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было много солнечных дней и тепла! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Поздравляю с Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь твоя была сладкая как мед. Желаю, чтобы тебя всегда окружали добрые люди, а в семье твоей царил мир и покой.

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю вас и желаю, чтобы жизнь была сладкой, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, а душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливой вашу семь

Ранее “источник” рассказывал, что можно и нельзя делать в Медовый Спас, а также о том, что стоит взять с собой на праздничную службу в церковь.