Кот появился на свет “особенным” – и это сделало его настоящей звездой

Черно-белый кот появился на свет с очень короткими лапами – во взрослом возрасте их длина едва достигает 10 см – и это сделало его звездой.

Об этом сообщает The Sun.

У очаровательного кота почти 60 тысяч подписчиков в Instagram. Его 36-летний владелец рассказал, что назвал его в честь своей любимой футбольной команды “Манчестер Юнайтед”.

“Он всегда мяукает, любит играть в сумасшедшие игры и всегда бегает по дому.Манчестер родился 15 сентября 2018 года, и я купил его в возрасте 4 месяцев”, – сказал он.

Как сообщал “источник”, ранее навязчивый кот устроил собаке проверку на “прочность” – он решил достать пса, который явно не был настроен на дружеское общение. К счастью, из-за своего поведения кот отделался лишь легким испугом.

Также рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”. Ролик с участием кота собрал в Tiktok более 1,6 млн просмотров.