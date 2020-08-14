В Беларуси задержанных начали массово выпускать из СИЗО – люди рыдают и рассказывают о пытках

В Беларуси начали массово отпускать их СИЗО участников протеста. Они рассказывают страшные вещи.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

“И с ними происходил какой-то ад: 50 человек в 4-местной камере, пытки и избиения, издевательства вертухаев, отсутствие еды и воды и так далее. Кровь стынет в жилах“, – сказано в публикации.

Как сообщает TUT.BY, выпускать задержанных на акциях протеста людей из изолятора на улице Окрестина в Минске начали примерно в 22:30 13 августа.

У изолятора в ожидании близких собралось много людей. Кроме того, подъезжали водители-добровольцы, которые предлагали подвезти тех, кто выходил из центра. Девушки, вышедшие оттуда, рыдали.

Женщины, которые вышли из СИЗО рассказали, что там происходило. Одна из них врач – которую задержали без объяснений в той части города, где даже не было протестов.

Увидеть побои сразу невозможно: по словам тех, кто был на Окрестина, их били по ногам, спине, ягодицам. Эти части тела синие и черные.

Вышедшие выглядят растерянными, их выпускают без вещей, телефонов, кошельков, все вещи остаются в изоляторе. Им тут же дают воду, горячий чай, еду и укутывают теплым одеялом. Девушки просто плачут, мужчины уходят без слов. У них под одеждой синяки и гематомы.

Как сообщал “источник”, 13 августа врач из Жодино (Беларусь) сообщил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.