Мать невесты попыталась сорвать свадьбу, но такого финала она не ждала – унизили при всех

Мать невесты, с которой у последней были непростые отношения, попыталась сорвать свадьбу, но очень пожалела об этом – ее быстро поставили на место.

Историю рассказывает Mirror.

По словам невесты, она не была уверена, звать ли мать на торжество, но вспомнила, что у ее сестры на свадьбе все прошло без сучка и задоринки. Тогда женщина рассказала серию анекдотов, но на этот раз ее выходка ошеломила всех.

“Я рада, что [невеста] нашла кого-то, кто не любит красивую внешность, потому что я не знаю, как она могла бы позволить себе пластическую операцию… Молодец [жених] за то, что вытерпел серьезные проблемы со здоровьем невесты, держу пари, он бы не заинтересовался, если бы ей поставили диагноз до того, как они встретились!” – заявила мать невесты на торжестве.

После она назвала свою дочь “поврежденным товаром”, сославшись на неприятный инцидент, который произошел, когда она была подростком. После этих слов тамада вырвал из ее рук микрофон, начала играть музыка, а саму женщину выставили вон.

Отмечается, что мать невесты пыталась вернуться на торжество, но друзья девушки не позволили ей этого сделать. После этого случая они больше не общались.

Как сообщал “источник”, ранее свекровь попыталась сорвать свадьбу сына, но невестка не растерялась – ответ восхитил гостей.