Стоят дикие крики: в сеть попала аудиозапись пыток над задержанными митингующими в Беларуси

В сеть попала аудиозапись, сделанная ночью у стен изолятора на улице Окрестина в Минске, куда свозят задержанных участников протестов. На ней слышны стоны и крики людей, которых избивают силовики.

Аудиозапись размещена в официальном Telegram-канале “Нашай Нiвы”.

Запись длится 2 минуты 23 секунды. На ней слышно, как мужчины кричат от боли, и за этими криками следуют удары. Очевидно, что их бьют, бьют так сильно, что звук волонтер смог записать, находясь на улице.

Кричат и те, кто издевается над задержанными, их слова не всегда можно разобрать.

“Оставить, б!!! Налево! Бегом!” — орет кто-то на записи.

Издание TUT.BY поговорило с мужчиной, который был задержан. Он подтвердил: по ночам людей действительно избивают в изоляторе.

“Я взрослый мужик, но я кричал. Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать“, – говорит мужчина.

Как сообщал “источник”, задержанных на протестах людей в Беларуси держат в ужасных условиях, где избивают, устраивают пытки и даже насилуют.