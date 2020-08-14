Незнакомка годами поздравляла парня с днем рождения – “расследование” раскрыло секрет его семьи

Женщина каждый год в социальной сети Facebook поздравляла парня, но он игнорировал эти сообщения, пока не узнал правду.

Об этом сообщает ресурс WorldOfBuzz.

Мухд Хидахьят Джамалудин, которого близкие называют просто Додия, живет с семьей в городе Куала-Лумпур (Малайзия). У него любящие родители, но мальчик еще в 6 лет начал задумываться, что он приемный. Однако он не искал биологических родителей, ведь у него любящие отчим с мачехой. Парень, когда вырос, не спрашивал усыновили ли его.

Однако все изменилось в его 20 лет. На свой 19-й день рождения Додия, как и несколько лет до этого, получил очень трогательные поздравление от неизвестной женщины в Facebook. Обычно он просто благодарил и забывал. Но на этот раз он решил проверить ее страницу в соцсети. Женщина очень много рассказывала о своей семье, и на одном из общих фото с ее многочисленными родственниками Хидахьят вдруг заметил парня с очень похожими на его чертами лица.

Только на 20-й день рождения именинник решил прямо спросить женщину о родственных связях. Та ответила, что она его мать.

Женщина рассказала, что из-за сложной жизненной ситуации была вынуждена отдать сына в другую семью в шестимесячном возрасте, но никогда не забывала его и внимательно следит за его судьбой через соцсети.

После признания женщина пригласила Джамалудина на свадьбу его родной сестры, которая была запланирована на 8 августа. Там они впервые и встретились.

Сам Додийя, по его словам, не держит зла на своих настоящих родителей и не отказывается от приемных – он считает, что теперь у него две семьи.

“Родители отдали меня в другую семью 20 лет назад, и теперь я наконец смог их увидеть. Я их не виню. Я понимаю. Важно лишь то, что я встретился с ними, пока не стало слишком поздно. Несмотря на то, что я теперь знаю свою биологическую семью, я никогда не забуду услуги моей приемной семьи. Я их люблю. Мне повезло, ведь у меня две счастливые семьи. Они разные, но их объединяет одна любовь. Жизнь слишком коротка, поэтому берегите своих близких независимо от того, родные они или приёмные, цените их вечно, пока есть время”, – сказал Хидахьят.

Как сообщал “источник”, женщина родила сыном в самолете над Аляской (США) и дала ему символическое имя.