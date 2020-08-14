В NASA показали невероятные фото Марса – от них перехватывает дух

Космическое агентство NASA опубликовало потрясающие фотографии Марса.

Об этом сообщает The Mirror.

Коллекцию снимков Красной планеты показали к празднику – 15-летию Марсианского орбитального аппарата. Он покинул Землю 15 лет назад и используется для изучения температуры в атмосфере Марса и для обнаружения минералов на поверхности планеты. На орбитальном аппарате установлены три камеры, которые за многие годы сделали невероятные фотографии Марса.





“Благодаря возможности увеличивать детали поверхности с самым высоким разрешением, подробные цветные изображения с HiRISE запечатлели разные сцены природы”, – отметили в NASA.

По состоянию на начало августа камера HiRISE сделала колоссальное количество снимков – 6 882 204, сгенерировав 194 терабайта данных, отправленных с Марса с 2006 года.

Как сообщал “источник”, ученые обнаружили на Марсе зеленую ауру, она появляется, когда воздушные потоки высоко в атмосфере опускаются примерно на 40 миль (64 км) над марсианской почвой.