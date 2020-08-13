На Закарпатье поход в горы обернулся для мужчины смертью – такого не ожидал никто

В среду, 12 августа, на Закарпатье во время прохождения туристического маршрута погиб 55-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Во время прохождения туристического маршрута группой туристов в районе горы Стрымба у Колочавы Межгорского района ухудшилось самочувствие (сердечный приступ) у киевлянина (1965 г.р.)

Когда спасатели и медицинские работники прибыли к месту происшествия, то обнаружили тело туриста без признаков жизни.

Тело погибшего доставили в село Колочава и передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения следственных действий.

Для транспортировки тела погибшего привлекалось горное поисково-спасательное отделение пгт Межгорье и государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава.

Как сообщал “источник”, масштабные паводки, от которых пострадали жители западных областей Украины, особенно Закарпатья, унесли жизни трех человек, еще двое-трое считаются пропавшими без вести, их ищут.