Украинец с синдромом Дауна через 7 лет нашел новую семью – его история тронула всех

Мужчину с синдромом Дауна, который 7 лет жил в больнице, забрали харьковские медики – фельдшер Владимир и медсестра Людмила.

Об этом сообщает журналистка Мария Малевская на своей Facebook-странице.

В медучреждении поселка Донец мужчина жил последние года. Там никто не знает откуда он родом и где его родственники. За это время его никто не искал. Также о нем ничего не известно, он лишь откликается на имя Юра.

По словам правоохранителей, Юра не с Харьковской области. Они подозревают, что его в 2013 году вывезли и выкинули на территории Балаклейского района.

Здание больницы, где жил Юра, закрыли этим летом на ремонт. Потому мужчине было некуда идти. Его историей была тронута журналистка Мария Малевская. Она рассказала в соцсети о пациенте с синдромом Дауна. Текст собрал почти две тысячи репостов, а спустя неделю у Юры появился новый дом. Мужчину забрала семья медиков, у них двое детей с таким же синдромом.

“По дороге, говорят, Юра плакал. Когда въехали в Харьков, узнал район Одесской, показывал пальцами на 13-ю больницу на Гагарина, сказал, что дважды там был, еще узнал вход на станцию метро “Проспект Гагарина”. Юру помыли, побрили, сегодня он уже ест арбузы и поет вместе с новыми братом и сестрой. Проспал полтора суток”, – написала журналистка.

По словам Малевской, у Юры – серьезные проблемы с ногами, ему срочно нужен врач-флеболог. Помочь мужчине уже вызвались две частные клиники Харькова.

Как сообщал “источник”, девушка из Филиппин по имени Ричи Энн Кастильо написала трогательное письмо отцу, который страдает от синдрома Дауна.