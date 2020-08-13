Медовый Спас 2020: традиции и запреты на праздника Маковея

14 августа верующие празднуют первый Спас, который называют Медовым или Маковей. Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней. Завершится он 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

“источник” рассказывает о том, что можно и нельзя делать в Медовый Спас, а также о том, что стоит взять с собой на свткову службу в церковь.

В церковном календаре праздник Маковея называется днем семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. В православной традиции Маккавеев олицетворяют как символ незыблемости в соблюдении христианских заповедей.

Мак в украинском имеет сакральный статус. Ранее им осыпали дом “от всего плохого”. После освящения букеты несли домой и клали у иконок и хранили до весны, как оберег.

Праздник также называют Медовым Спасом, поскольку в это время как раз наступает период сбора меда из ульев. Поэтому для тех, кто имеет свой мед, считается обязательным освятить, чтобы в следующем году иметь еще больший “урожай”.

Что делать на Маковея

В этот день можно купаться. Говорят, что купание на Медовый Спас оздоравливает людей и предоставляет им силы. Уже после Маковея купаться нельзя, ведь вода становится холоднее.

На Медовый Спас хозяйки имеют испечь блины с медом и булки с маком. Считалось, что первая ложка меда имела особые свойства – в народе говорили, кто ее съест, то какое желания не загадает, оно обязательно сбудется.

Положите головку мака новорожденному ребенку под подушку, чтобы он весь год был здоровой.

На Маковея надо помогать вдовам и обездоленным людям.

Что нельзя делать на Маковея

На Медовый Спас нельзя никому желать зла, ведь ваши негативные помыслы вернутся к вам сторицей.

На Маковея начинается Успенский пост, поэтому желательно воздержаться от еды. Рекомендуется в этот день употреблять сырые фрукты и овощи, орехи, мед, сухофрукты и хлеб.

Также 14 августа на Медовый спас освящают букеты-обереги. Их называют маковейчики.

Как собирать букет на Маковея

Этот букет состоит из полевых трав и цветов: калины, подсолнечника, душицы, василька, бархатцев, мяты, донника, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.

В древности верили, если цветы с такого букета вплести в волосы, они будут оставаться густыми и пышными.

Каждый элемент маковейчиков имеет символическое значение.

Полынь – талисман от всякой напасти;

Василек – дарит мир всей семье;

Подсолнечник – воплощает небесное светило;

Головки мака – напоминание о Великих мучеников.

Что святить в церкви

Считается, что вода на Медовый спас обладает целебной силой, поэтому на праздник в храмах проводят малое освящение воды. На службу в церковь стоит взять баночку с водой, чтобы освятить.

Существует простой рецепт здоровья, связанный с медовым Спасом: после освящения праздничных продуктов, нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками освященной воды. Тогда болезни будут не страшны.

Что делать с маковейчиками

Выбрасывать освященные маковейчики категорически нельзя, их следует положить возле икон, поскольку эти букетики служат оберегом для хозяев дома.

За образами они хранятся до весны. Наши предки верили в магическую силу такого букета и часто осыпали им собственное жилье, чтобы нечистая сила ушла. Также освященные головки мака клали под подушки детям, чтобы их сон был спокойным.

Как сообщал “источник”, 14 августа в 2020 году начинается Успенский пост, который заканчивается в четверг 27 августа праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими.