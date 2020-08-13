В Кирилловке водитель устроил “дикие” развлечения для детей – видео обескуражило сети

На украинском курорте в Кирилловке водитель устроил сумасшедшие развлечения для детей.

Об этом сообщает ресурс “Its_ZP”.

На видео видно, как водитель джипа катает детей на дверях автомобиля. Двое девочек и один мальчик стоят на тонкой ступеньке для ног и держатся за окна и рамы автомобиля, в то время, как водитель едет по песчаной дороге.

Развлечение на видео снял другой автомобиль, который проезжал мимо.

Дети выглядят довольными, но смотря на кадры, за них становится страшно.

Как писал “источник”, водный аттракцион в курортном поселке Железный Порт Херсонской области искалечил туриста.