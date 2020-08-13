Календарь питания в Успенский пост – что можно и нельзя есть с 14 августа

В пятницу, 14 августа, в 2020 году начинается Успенский пост, который заканчивается в четверг, 27 августа, праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать ссор с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.
“источник” рассказывает о том, что разрешено и что запрещено есть в Успенский пост.
Успенский пост по дням: что можно есть в пост
В эти дни в древности монахи отказывались от жирной пищи и питались лишь некоторыми вареными блюдами. Меню поста для них было очень жестким. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Церковь когда-то предложила мирянам облегченную форму поста.
Календарь питания в Успенский пост
Пятница – 14 Августа
Первый день Успенского поста посвященный Честным Древам Животворящего Креста Господня, христиане, как правило, посещают храм и освящают воду. В то же время 14 августа приходится еще и на освящение меда – Медовый Спас, Маковей. Поэтому на столе в этот день появлялись сладости с медом (блины, пряники, пироги и булочки с маком). В пятницу христиане могут съесть кусочек рыбы.
Суббота – 15 августа
В этот день лучше воздержаться от вареной пищи. 15 августа украинские семьи отмечали скромным ужином со свежими или консервированными овощами и фруктами.
Воскресенье – 16 августа
В этот день можно попробовать блюда с маслом (например, летние салаты из масляной заправкой или жареные картофельные) и даже выпить бокал вина, не злоупотребляя спиртным.
Понедельник – 17 августа
Начало недели предки всегда начинали с легкой и невареной пищи. 17 августа лучше забыть о ароматном картофеле в сметане или вареной домашней птице.
Вторник – 18 августа
Разрешается горячая пища с маслом. Можно приготовить суп, кашу или картофель, протушить овощи или грибы.
Среда – 19 августа
В этот день можно также употреблять горячую пищу с маслом, разрешается вареная растительная пища: тушеные и печеные овощи, грибы и хлеб. Кроме того, можете наконец съесть немного рыбы или морепродуктов. Поскольку на этот день приходится Яблочный Спас, после освящения плодов их можно употреблять сырыми или готовить различные блюда.
Четверг – 20 августа
Невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, пророщенные зерна, орехи, мед и хлеб. Запить можно соком или водой.
Пятница – 21 августа
Сварите себе и своей семье суп, кашу или запеките картофель. Можно потушить овощи или грибы. Из напитков разрешаются чай, кофе, компоты, отвары или кисели.
Суббота – 22 августа
Субботу надо снова провести в строгом посте. Употреблять тогда можно фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. Из напитков – вода и соки.
Воскресенье – 23 августа
Приготовить можно вареную растительную пищу без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные овощи. Запросы отваром или киселем.
Понедельник – 24 августа
В понедельник можно есть сырые фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенные зерна, а из питья – воды и соки.
Вторник – 25 августа
Можно приготовить суп или зажарить картофель с грибами. Из напитков – чай, кофе, компоты, отвары и даже немного вина.
Среда – 26 августа
Этот день можно провести с “горячим” меню: супами, кашами и картошкой.
Четверг – 27 августа
Только сухоядение: сырые фрукты и овощи, орехи, мед и хлеб.
Пятница – 28 серпня
28 августа заканчивается Успенский пост, христианам можно употреблять все блюда.
Чего нельзя есть в Успенский пост
В Успенский пост нельзя есть мясо (кроме рыбы), воздерживаться от крепкого алкоголя, фастфуда, жирной пищи, молока и молочных продуктов, а также непостной выпечки.
Как сообщал “источник”, 13 августа православные христиане отмечают день святого Евдокима из Каппадокии. В народе этот праздник называют Евдокимовым заговеньем, поскольку со следующего дня начинается Успенский пост.