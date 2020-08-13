Календарь питания в Успенский пост – что можно и нельзя есть с 14 августа

В пятницу, 14 августа, в 2020 году начинается Успенский пост, который заканчивается в четверг, 27 августа, праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать ссор с родными и близкими, то есть не отдаваться как телесным (пища), так и духовным соблазнам.

“источник” рассказывает о том, что разрешено и что запрещено есть в Успенский пост.

Успенский пост по дням: что можно есть в пост

В эти дни в древности монахи отказывались от жирной пищи и питались лишь некоторыми вареными блюдами. Меню поста для них было очень жестким. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Церковь когда-то предложила мирянам облегченную форму поста.

Календарь питания в Успенский пост

Пятница – 14 Августа

Первый день Успенского поста посвященный Честным Древам Животворящего Креста Господня, христиане, как правило, посещают храм и освящают воду. В то же время 14 августа приходится еще и на освящение меда – Медовый Спас, Маковей. Поэтому на столе в этот день появлялись сладости с медом (блины, пряники, пироги и булочки с маком). В пятницу христиане могут съесть кусочек рыбы.

Суббота – 15 августа

В этот день лучше воздержаться от вареной пищи. 15 августа украинские семьи отмечали скромным ужином со свежими или консервированными овощами и фруктами.

Воскресенье – 16 августа

В этот день можно попробовать блюда с маслом (например, летние салаты из масляной заправкой или жареные картофельные) и даже выпить бокал вина, не злоупотребляя спиртным.

Понедельник – 17 августа

Начало недели предки всегда начинали с легкой и невареной пищи. 17 августа лучше забыть о ароматном картофеле в сметане или вареной домашней птице.

Вторник – 18 августа

Разрешается горячая пища с маслом. Можно приготовить суп, кашу или картофель, протушить овощи или грибы.

Среда – 19 августа

В этот день можно также употреблять горячую пищу с маслом, разрешается вареная растительная пища: тушеные и печеные овощи, грибы и хлеб. Кроме того, можете наконец съесть немного рыбы или морепродуктов. Поскольку на этот день приходится Яблочный Спас, после освящения плодов их можно употреблять сырыми или готовить различные блюда.

Четверг – 20 августа

Невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, пророщенные зерна, орехи, мед и хлеб. Запить можно соком или водой.

Пятница – 21 августа

Сварите себе и своей семье суп, кашу или запеките картофель. Можно потушить овощи или грибы. Из напитков разрешаются чай, кофе, компоты, отвары или кисели.

Суббота – 22 августа

Субботу надо снова провести в строгом посте. Употреблять тогда можно фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, хлеб. Из напитков – вода и соки.

Воскресенье – 23 августа

Приготовить можно вареную растительную пищу без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные овощи. Запросы отваром или киселем.

Понедельник – 24 августа

В понедельник можно есть сырые фрукты, овощи, сухофрукты, пророщенные зерна, а из питья – воды и соки.

Вторник – 25 августа

Можно приготовить суп или зажарить картофель с грибами. Из напитков – чай, кофе, компоты, отвары и даже немного вина.

Среда – 26 августа

Этот день можно провести с “горячим” меню: супами, кашами и картошкой.

Четверг – 27 августа

Только сухоядение: сырые фрукты и овощи, орехи, мед и хлеб.

Пятница – 28 серпня

28 августа заканчивается Успенский пост, христианам можно употреблять все блюда.

Чего нельзя есть в Успенский пост

В Успенский пост нельзя есть мясо (кроме рыбы), воздерживаться от крепкого алкоголя, фастфуда, жирной пищи, молока и молочных продуктов, а также непостной выпечки.

Как сообщал “источник”, 13 августа православные христиане отмечают день святого Евдокима из Каппадокии. В народе этот праздник называют Евдокимовым заговеньем, поскольку со следующего дня начинается Успенский пост.