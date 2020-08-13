Умерла 28-летняя Анастасия Пилипенко, пострадавшая в ДТП под Запорожьем

В четверг, 13 августа, в больнице скончалась пострадавшая в аварии Анастасия Пилипенко.

Об этом сообщает ресурс “Актуально”.

За жизнь девушки врачи боролись больше года. ДТП произошло 16 марта 2019 года под Токмаком в Запорожской области.

Настя получила различные тяжелые травмы: компрессионный перелом позвонка в грудном отделе, ушиб головного мозга, кровоизлияние желудочка мозга. Она перенесла несколько операций, а ее состояние начало улучшаться.

Финансово семье помогали неравнодушные люди. Но, к сожалению, дальше снова начались проблемы, а сегодня Настя умерла в больнице.

Отмечают, что Пилипенко работала в турагентстве “Поехали с нами”. В тот трагический день аварии она ехала к маме. Ей было 28 лет.

Прощание с Анастасией состоится 15 августа в 10:00 в храме Святого Луки Крымского (территория горбольницы).

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