На Донбассе погиб боец Сергей Похович с позывным “Седой”

В четверг, 13 августа, на Донбассе погиб боец ВСУ Сергей Похович.

Об этом сообщает Кировоградская областная государственная администрация на Facebook-странице.

Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Водяного Ясиноватского района Донецкой области. Воин был старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Известно, что у Поховича назвали “Седой”. Он родился в 1970 году в селе Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской области.

Был призван на военную службу по контракту в ноябре 2018 года. У Сергея остались отец и двое взрослых детей: дочь и сын, дети также проходят службу в ВСУ.

Фото: “Новинарня”

Как сообщал “источник”, в четверг, 13 августа, в результате подрыва автомобиля на Донбассе погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. В командовании ООС его гибель назвали небоевой потерей.