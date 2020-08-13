Власти Беларуси опубликовали список осужденных за протесты – в нем более 500 фамилий

Верховный суд Беларуси опубликовал список осужденных к аресту судами Минска. В нем более 500 фамилий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Беларуси.

В обнародованном списке только те осужденные, которые получили административный арест. Некоторые из них получили по 25 суток. Чаще всего встречается срок в 15 суток.

Самым молодым среди задержанных есть парень, которому исполнилось 18 лет лишь два месяца назад. В списке также есть несколько его ровесников.

Трех задержанных украинцев в этом перечне нет.

Это первые данные властей Беларуси по поводу арестованных с начала протестов.

“В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по рассмотрению дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа“, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Беларуси работники разных предприятий по всей стране выходят на акции солидарности. Среди них — БЕЛАЗ, “Гродножилстрой”, другие предприятия, сотрудники которых выражают недовольство.

Добавим, что в Беларуси открыли уголовное дело в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Евгения Васильева и Константина Реуцкого.Дело открыли по статье о “массовых беспорядках”, которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.