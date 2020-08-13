В Киеве у посольства Беларуси провели яркую акцию солидарности – фото и видео

В четверг, 13 августа, в Киеве около посольства Беларуси состоялась акция солидарности с событиями в Беларуси, на которой поддержали участников протестов против президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Организовала мероприятие международная правозащитная организация Amnesty International. Возле здание собралось около трех сотен человек. Они пришли с плакатами, где призывали власть Беларуси остановить насилие со стороны силовиков по отношению к народу.

У ворот посольства выстроились несколько участников акции в балаклавах и с самодельными щитами. Они имитировали силовиков в Беларуси. Также люди скандировали: “Жыве Беларусь!” и “Свободу политзаключенным!”.

Кроме этого, участники протеста требовали освободить украинских волонтеров из организации “Восток-SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных в Беларуси.

Здание посольства охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины, правопорядок на акции обеспечивали сотрудники Национальной полиции.

Однако не обошлось без инцидентов. Один из активистов бросил файер в здание посольства, пишет УНН.

Отмечают, что участники акции активно жгли красные дымовые шашки. Полиция, пытаясь этому помешать, наткнулась на агрессию со стороны протестующих.

Как сообщал “источник”, в Беларуси во время акций протеста, вспыхнувших после выборов президента страны, 11 августа задержали украинца.