В Европе нашли древний клад из сотен золотых и серебряных монет – ученые в восторге

В Чехии сделали уникальную находку – сотни серебряных и золотых монет 14 века.

Об этом сообщает The History blog.

Монеты нашли в лесу возле Кладрубского монастыря в районе Тахова. Это считается одним из крупнейших кладов, обнаруженных на территории Чешской Республики. На монеты наткнулась молодая пара, которая гуляла по лесу недалеко от западно-чешского городка Стршибро.

“Когда они шли через лес, они заметили несколько монет, две золотые и одну серебряную, лежащих на земле. Вероятно, их выкопали какие-то лесные животные, скорее всего, дикие свиньи. Из земли торчал большой камень. Когда они подняли его, они увидели под ним большое количество золотых и серебряных монет и сразу же позвонили нам, чтобы объявить об открытии”, – рассказали археологи.

Среди монет золотые дукаты с изображением чешского короля и императора Священной Римской империи Карла IV, Альбрехта Австрийского и Руперта Пфальцского, а также дукаты из немецкого города Любек. Клад содержал и 343 серебряных гроша, отчеканенных в основном в Богемии во время правления Карла IV, и несколько грошей с изображением Иоанна Богемского, герцога Люксембургского.

По словам ученых, такая находка действительно уникальна, ведь клад очень большой. Подобного открытия в стране не было последние 50 лет.

Археологи считают, что монеты были закопаны в землю в конце 1370-х годов. Хотя причина, по которой кто-то спрятал клад, скорее всего, останется неизвестной, считают, что это было связано с соседним монастырем в Кладрубах.

“Монастырь располагался на стратегическом средневековом торговом пути между Прагой и Нюрнбергом. А поскольку открытие было сделано недалеко оттуда и недалеко от королевского города Стршибро, весьма вероятно, что оно как-то связано с ним”, – говорят ученые.

Трудно выразить стоимость находки в деньгах, но номинальная стоимость золотых монет, которые весят более 325 граммов, составляет не менее 420 000 чешских крон (более 19 тысяч долларов).

“С серебряными монетами все сложнее, потому что они также содержат медь, что снижает их стоимость. Однако историческая стоимость серебряных монет может составлять около 180 000 чешских крон (более 8 тысяч долларов), а стоимость золотых монет – от трех до четырех миллионов чешских крон (136 тысяч – 181 тысяча долларов)”, – отметили археологи.

Ожидается, что монеты будут выставлены в Музее Западной Богемии в Пльзене в конце 2020 года или в начале следующего года после их реставрации и каталогизации.

Как сообщал “источник”, археологи из города Корби (графство Нортгемптоншир, Британия) сделали уникальное открытие во время раскопок в жилом комплексе Priors Hall Park.