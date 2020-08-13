Какой сейчас рейтинг у Зеленского и Порошенко – данные свежего соцопроса

По данным соцопроса, рейтинг главы Украины Владимира Зеленского сейчас в два раза выше, чем рейтинг экс-президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования “Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 г.)”, проведенного совместно Центром “Социс” и Центром Разумкова.

Респонденты ответили на вопрос о выборе президента, если бы голосование проходило в это воскресенье. За Зеленского отдали бы свои голоса 25,6% опрошенных, за Порошенко – 13,7%. При этом Юрий Бойко набрал бы 12% голосов, Юлия Тимошенко – 8,8%, Игорь Смешко – 7,0%. Со значительным отрывом следуют Анатолий Шарий и Олег Ляшко – оба набирают по 2,9%, Андрей Белецкий – 1%. Но также 10% опрошенных сказали, что проголосовали бы за другого кандидата, которого нет в списке.

Опрос показал, если бы второй тур выборов проходил сейчас и в него снова попали бы Зеленский и Порошенко, то кандидатуру действующего главы государства поддержали бы 44,3% опрошенных, Порошенко – 20,4%. При этом 25% респондентов сказали, что не принимали бы участия в голосовании, а еще 10,3% – отказывались или не знали что ответить.

Среди тех, кто определился и точно голосовал бы во втором туре президентских выборов, 68,4% – отдали бы свои голоса за Зеленского, 31,6% – за Порошенко.

В то же время в ходе исследования выяснилось, что 64,8% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,5% – противоположного мнения, а 13,7% отказались от ответа.

Исследование проводилось 21-28 июля 2020 года. Были опрошены 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов. Результаты представляет население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал “источник”, в начале июля текущего года рейтинг президента Владимира Зеленского был самым низким со времен выборов.