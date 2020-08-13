Сын рэпера Децла выложил в сеть свой первый трек – как сегодня выглядит 15-летний Антоний

Сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), 15-летний Антоний Киселев, решил пойти по стопам ушедшего из жизни отца. Тони записал свою первую рэп-композицию и выложил ее в Instagram.

Антоний взял псевдоним Juzeppe Junior и стал читать рэп на социальную тематику. Название дебютного трека начинающий музыкант пока держит в секрете. Песню сопровождает ролик, на котором Тони работает над треком в звукозаписывающей компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercury_Anthony_Ioann (@juzeppe.junior) 12 Авг 2020 в 12:55 PDT

Поклонники Децла отметили, что парень перенял у своего звездного отца манеру исполнения, а также похвалили его за то, что читает об актуальных проблемах.

“Ты просто взбудоражил наши души, знакомым тембром и продолжением творить”, “Это и правда очень хорошо, я так понимаю как папа, впитал в себя все с молоком матери.Так держать, да прибудет с тобой сила”, Спасибо, что продолжаешь его дело и мыслишь в том же направлении”, – пишут комментаторы.

Антоний КиселевФото: instagram.com

Напомним, Децл умер в феврале 2019 года. На момент смерти рэперу было 35 лет. Музыкант скончался от остановки сердца после концерта. У артиста осталась вдова Юлия и сын Антоний.

Мальчик всегда хотел быть похож на своего звездного отца и много лет отращивал дреды. Но после смерти папы Тони решил кардинально изменить свой стиль. Но даже обновленный имидж не отбил у парня желание заниматься музыкой.

Сын ДецлаФото: instagram.com/juzeppe.junior



Рэпер Децл с сыном ТониФото: instagram.com