В сети появилось фото роскошного особняка принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии

Первый собственный дом принца Гарри и Меган Маркл оказался роскошным поместьем с розовыми садами, оливковыми деревьями, теннисным кортом, бассейном, чайной и гостевым домом на две спальни. Издание Page Six сообщает, что особняк стоимостью $14,6 млн находится в Монтесито – одном из самых престижных поселений в США.

Фото: pagesix.com

После того, как пара подала в суд на папарацци за нарушение их конфиденциальности в арендованном доме в Лос-Анджелесе, пресса не может подобраться к их жилью. Тем не менее в СМИ попал снимок из Google Maps и вид на поместье на фоне горного хребта Санта-Инез.

Фото: pagesix.com

По слухам, герцог и герцогиня Сассекские заняли деньги на покупку дома у отца Гарри, принца Чарльза, но источник Page Six это отрицает. “Меган и Гарри наконец-то чувствуют, что они сами по себе, и это прекрасно. Они купили этот дом самостоятельно, а не взаймы. Это действительно их дом, и им не терпится его обжить”, – рассказал он.

В город Монтесито в округе Санта-Барбара пара переехала в начале июля, проведя карантин в особняке Тайлера Перри в Лос-Анджелесе. По соседству с ними живут другие голливудские звезды, в том числе подруги семьи Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.