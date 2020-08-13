Сердце переполнено теплотой: Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились эмоциями после свадьбы и показали новые фото

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли долгожданную свадьбу, которую не раз приходилось переносить из-за пандемии коронавируса. Сказочный праздник прошел 12 августа в столичном ресторане с видом на Днепр. Сверкающие огни, множество цветов и вечерний город – все это создало невероятно романтическую атмосферу.
На своих страницах в Instagram молодожены публикуют трогательные кадры с вечерней церемонии, а также делятся своими эмоциями от торжества. “Я уверен, что счастье не цель, а процесс. Его можно испытывать, чувствовать постоянно. Вчерашний день был еще одним подтверждением моих мыслей”, – пишет Никита.
Добрынин выразил благодарность родным и друзьям за то, что разделили с ними этот волнительный день.
“Все друзья и родные были рядом с нами, говорили теплые слова, пели песни, а некоторые даже на столах танцевали. Мы сами были в шоке, нас это так порадовало. Это точно было показателем, что весело было всем”, – отметил ведущий.
Даша в свою очередь призналась, что это была свадьба мечты. “Знаете, это такое чувство, когда ты с самого детства мечтаешь свадьбу, как у принцессы и твоя мечта исполняется в три раза лучше”, – поделилась Квиткова. Девушка добавила, что от пережитых эмоций ее сердце наполнено теплотой.
Напомним, 32-летний Добрынин и 22-летняя Квиткова познакомились на проекте “Холостяк”. Даша дошла до финала и в итоге стала победительницей реалити. После проекта пара начала жить вместе, а в январе ведущей решился на еще один важный шаг. Во время отдыха на Бали Никита сделал Даше предложение. В столь романтической обстановке девушка просто не могла отказать парню.
20 мая Добрынин и Квиткова официально стали семьей. А вот пышное празднование пришлось перенести из-за веденного в стране карантина. Долгожданный праздник прошел с размахом, в кругу родных и звездных друзей.
- Никита Добрынин и Даша Квиткова осуществили свою общую мечту – пара приобрела квартиру в Киеве. На покупку своего жилья влюбленные заработали самостоятельно, без помощи родителей.
- А также снялись в романтической съемке, в которой продемонстрировали свои трепетные чувства. Фотосессия прошла в лавандовом поле недалеко от Киева.